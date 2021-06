Korschenbroicher erfolgreich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ : Milan Thüer ist Bester an der Blockflöte beim Finale

Korschenbroich Milan Thüer aus Korschenbroich zählte zu den vier Nachwuchstalenten der Musikschule Rhein-Kreis Neuss, die am Finale des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ erfolgreich teilgenommen haben.

Unterricht erhält der Korschenbroicher an der Kreismusikschule sowie an der Musikschule Mönchengladbach und ist zudem Jungstudent an der Robert-Schumann-Hochschule. So steht für den Abiturienten bereits fest, dass er auch Musik studieren will. Zurzeit bereitet er sich auf die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule vor. Bereits im Kindergartenalter erhielt Milan Thüer Früherziehungsunterricht an der Kreismusikschule, erlernte Blockflöte und Klavier und fand später als Gymnasiast im Rahmen eines Streicher-Schulprojektes an der Bischöflichen Marienschule zum Kontrabass. Später kamen Cembalo und Orgel hinzu. Thüer verstärkt auch das Bundesjugendorchester.