Corona-Regeln : Weitere Lockerungen im Rhein-Kreis Neuss ab Mittwoch

Rhein-Kreis Neuss Seit Mittwoch liegt der Inzidenz-Wert im Rhein-Kreis Neuss unter der 50er Marke. Damit gelten im Kreisgebiet ab Mittwoch, 2. Juni, die Regelungen der Stufe 2 der Coronaschutzverordnung. Was das bedeutet.

Geöffnet ohne Pflicht zur Terminvereinbarung und ohne Negativtest. Erlaubt ist wie in der Grundversorgung ein Kunde pro 10 Quadratmeter.

Sowohl für Genesene als auch für Geimpfte haben die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln wie das Tragen einer Maske oder Einhalten von Abständen weiterhin Bestand. All das teilt der Kreis mit. „Die sinkenden Inzidenzen machen Hoffnung und bringen weitere Lockerung. Möglich ist sind die zurückgewonnenen Freiheiten aber nur, da sich die Bürgerinnen und Bürger mit großer Disziplin an die Regelungen gehalten haben“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er mahnt aber auch davor, dass die Pandemie noch nicht überwunden ist: „Es gilt auch künftig Verantwortungsvoll zu handeln und den Erfolg nicht zu gefährden. Maske tragen, Abstand halten, auf eine gute Hygiene achten und regelmäßig lüften ist weiter erforderlich um auf dem guten Weg zu bleiben. Dies sind wir auch den Menschen schuldig, die über viele Monate Verzicht üben mussten.“

Die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht für Kreise und kreisfreie Städte Regelungen in drei Inzidenzstufen vor. Die Inzidenzstufe 1 gilt, wenn die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft bei höchstens 35 liegt. Die Inzidenzstufe 2 greift, wenn der Wert bei über 35, aber höchstens 50 liegt, die Inzidenzstufe 3 bei über 50 bis höchstens 100. Liegt die 7-Tages-Inzidenz über 100, greifen weiterhin die Regelungen der bundesweiten Corona-Notbremse. Die Zuordnung eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag. Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.