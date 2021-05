Bruderschaftliches Miteinander der Kleinenbroicher Sebastianer : Messe im Forum und Gedenken am Ehrenmal

Korschenbroich Die Schützen freuen sich über die Ankündigung des Landes, ab 1. September voraussichtlich wieder Schützenveranstaltungen zuzulassen. Die Kleinenbroicher Schützen mussten auf ihr Fest verzichten und trafen sich zur Messe sowie am Ehrenmal.

Die Schützen in Stadt und Land hoffen auf den Herbst. Zwar konnten die Kleinenbroicher Sebastianer am Wochenende mit Schützenmesse im Forum der Realschule und Gedenken am Ehrenmal zumindest Zeichen bruderschaftlichen Miteinanders setzen, doch ein Ersatz für das Schützenfest war das nicht.

Deshalb freuen sich Vorstand und Majestäten über die Ankündigung des Landes, ab 1. September wieder Schützenveranstaltungen zuzulassen. Damit wird voraussichtlich die Herbstkirmes im Oktober gefeiert werden können. In welchem Rahmen aber, sei noch offen, sagt Vorstandssprecher Marcel Heimanns. Auch Christoph Türks, Präsident der St. Donatus Buderschaft in Pesch setzt auf alternative Festkonzepte. Türks denkt mit seinen Freunden über eine Außenveranstaltung mit Biergarten nach. „An ein normales Schützenfest glauben wir nicht“, sagt Türks. Deshalb wurden die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Bruderschaft auf 2022 verschoben.

Von einer „Perspektive“ spricht Thomas Siegers, Präsident der St. Sebastianus-Bruderschaft Korschenbroich: „Für die Korschenbroicher Bruderschaften stärkt die neue Regelung die Hoffnung, dass unsere Veranstaltungen im Oktober stattfinden können.“ Die Bruderschaften wollen, so Siegers weiter, mit Zeltwirt und Schaustellern prüfen, wie geeignete Formate aussehen könnten. In Kleinenbroich dankte Präsident Hans-Bert Heimanns am Wochenende allen Schützen für vielfältige Zeichen des Zusammenhalts. Er lobte insbesondere den Einsatz der Majestäten, die ihre Aufgaben vorbildlich nun schon im zweiten Jahr erfüllten. Heimanns betonte in seiner Ansprache bei der Schützenmesse, die Präses Marc Zimmermanns zelebrierte, wie sehr die Pandemie das Leben verändert und damit auch ein verstärktes Bewusstsein für den Wert des Miteinanders geschaffen habe. Bürgermeister Marc Venten gehörte wie sein Stellvertreter Hans-Willi Türks zu den Besuchern des Gottesdienstes. Bezirksbundesmeister Horst Thoren nutzte die Gelegenheit, den Freunden des Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich für ihre Mutmacher-Zeichen in Zeiten der Pandemie zu danken.