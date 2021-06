Bürgerstiftung Korschenbroich ruft auf : Wer soll den Matthias-Hoeren-Preis erhalten?

Hermann Buchkremer (rechts), Thomas Goldmann (links) und Fritz Otten (2 v. rechts) sowie Bürgermeister Marc Venten auf dem Matthias-Hoeren-Platz. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Korschenbroicher können engagierte Menschen vorschlagen. Es ist eins von vielen Projekten der Bürgerstiftung.

Von Bärbel Broer

Es ist wieder soweit: Der Matthias-Hoeren-Preis der Bürgerstiftung für Korschenbroich ist ab sofort zum siebten Mal ausgeschrieben. Bürger können wieder engagierte Menschen in der Stadt für diese Ehrung empfehlen.

„Es wäre schön, wenn auch mal Jüngere vorgeschlagen werden“, sagte Thomas Goldmann, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Bis Ende August können Korschenbroicher für den Preis, der als Anerkennung für hervorragende und vorbildliche Gemeinschaftsleistungen verliehen wird, empfohlen werden. „Eine Selbstbewerbung ist aber nicht möglich“, so Goldmann. Eine Jury unter Vorsitz von Bürgermeister Marc Venten entscheidet, wer dann das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro erhalten wird. Dieses wird von dem Versorgungsunternehmen NEW gesponsert.

Info Preis im Gedenken an früheren Landrat Bürgerpreis Er hält die Erinnerung an den früheren Landrat Matthias Hoeren wach, dessen Kunstwerk-Silhouette auf dem Matthias-Hoeren-Platz steht. Vorschläge können eingereicht werden unter [email protected] oder postalisch an Fritz Otten, Raderbroich 9, 41352 Korschenbroich.

„Der Matthias-Hoeren-Bürgerpreis ist nicht für Gruppen, sondern für Einzelpersonen gedacht“, sagte Venten am Mittwoch am Matthias-Hoeren-Denkmal auf dem gleichnamigen Platz zu Ehren des früheren Landrats. Für Gruppen, Vereine oder Verbände, die sich besonders für das Gemeinwohl engagieren, werde der Heimatpreis verliehen. Dieser steht in diesem Jahr übrigens unter dem Motto „Mobile Heimat“ und dafür können Vorschläge noch bis 7. Juni eingereicht werden.

Der jüngste Preisträger des Matthias-Hoeren-Bürgerpreises, der alle zwei Jahre ausgelobt wird, ist Hubert Tokloth. Als einer der Väter des Bürgerbusses war er geehrt worden. Stiftungsratsvorsitzender Fritz Otten dazu: „Hubert Tokloth ist ein gutes Beispiel. Denn er ist in vielen Bereichen engagiert. Mit dem Bürgerbus hat er insbesondere für unsere nicht-homogen gewachsene Stadt eine wichtige Verbindung der Ortsteile geschaffen.“

Im Jahr 2009 war der Bürgerpreis erstmals verliehen worden. „Personen, die etwas Gutes für unsere Stadt tun, werden damit geehrt“, erklärte Hermann Buchkremer vom Ältestenrat der Bürgerstiftung. Diese wurde 2007 von sieben Stiftern, die sich mit mindestens 500 Euro beteiligt hatten, gegründet. 125 weitere Zustifter gebe es, so Buchkremer. Der Architekt Fritz Otten aus Raderbroich steht dem Stiftungsrat vor, einem Gremium, das darüber wacht, den Stifterwillen zu erfüllen.

Daneben gibt es einen Vorstand, der von Goldmann geleitet wird und der die Stiftung nach außen vertritt. Außerdem hat die Bürgerstiftung einen Ältestenrat, in dem Buchkremer mitarbeitet. Der Glehner war zuvor Chef des Stiftungsrates.

Neben dem Matthias-Hoeren-Bürgerpreis unterstützt die Bürgerstiftung verschiedene Projekte. Als erstes entstand die Idee „Jahrgangsbeste“. Seitdem werden jährlich die jeweils Besten des Abschlussjahrgangs jeder Schulform (Gymnasium, Realschule, Hauptschule) mit 1000 Euro belohnt. Im Rahmen des Buchprojekts „Lesen lernen, Leben lernen“ erhalten alle Zweitklässler an den sieben Grundschulen ein Buch, die Lehrer didaktisches Material dazu. Die Holzwerkstatt an der Hauptschule in Kleinenbroich ist ein weiteres Projekt. Dort sind bereits rund 50 Ruhebänke entstanden, die in der Stadt aufgestellt sind.