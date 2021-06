Geplantes Mehrgenerationenhaus in Lüttenglehn : Warum Bürger gegen das Bauprojekt protestieren

Vertreter der Dorfgemeinschaft aus Lüttenglehn übergaben Bürgermeister Marc Venten (Mitte) die Liste mit 166 Unterschriften von Bürgern, die Bedenken gegen das geplante Mehrgenerationenhaus haben. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Lüttenglehn In Lüttenglehn haben 166 Dorfbewohner Unterschriften gegen das geplante Mehrgenerationenhaus gesammelt. Bürgermeister Marc Venten hörte sich die Einwände der Bürger an. Die Politik wird darüber erneut beraten.

Der Unmut in Lüttenglehn ist groß. Seit bekannt wurde, dass ein Mehrgenerationenhaus mit etwa 26 Wohnungen an der Unterstraße geplant ist, haben Stefan Engels und Ralf Aschenbeck Unterschriften in dem Dorf gegen das Projekt gesammelt. Eine Liste mit 166 Unterschriften – der Ort hat rund 600 Einwohner inklusive Kindern – übergaben sie am Dienstag Bürgermeister Marc Venten.

„Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass hier gebaut wird“, sagt Thomas Brendel, Vorsitzender des Heimatvereins Lüttenglehn. „Aber was hier geplant ist, passt nicht ins Dorfbild.“ Das Projekt sei überdimensioniert, sehe zu wenige Parkplätze vor und sei zu nahe am Kirmesplatz – so die Kritik. Über ein Drittel der Dorfgemeinschaft positioniert sich damit sehr frühzeitig gegen das geplante Bauvorhaben neben den beiden Mehrfamilienhäusern, die die Investorin in direkter Nähe bereits gebaut hat.

Info Gemeinschaftsbereich für Jung und Alt geplant Pläne Die Pläne für das Mehrgenerationenhaus hat Architekt Tim Nowak entworfen. Diese sehen Mobilitäts-, Lärmschutz und Energiekonzepte vor. Gemeinschaftsbereich Dafür sind ein Kaminzimmer, ein Indoor-Kinderspielplatz sowie ein Gemeinschaftsgarten mit Grillplatz vorgesehen.

„Noch gibt es gar kein Baurecht hier“, stellte Bürgermeister Venten klar. Mit dieser Unterschriftenliste nehmen die Bürger eigentlich die grundsätzlich vorgesehene Bürgerbeteiligung bei einem neuen Bauvorhaben schon vorweg, so Venten. Er sehe die Fläche grundsätzlich schon zur Bebauung geeignet, sagte er. Auch einem Mehrgenerationenhaus stehe er aufgeschlossen gegenüber: „Es ist keine 100 Jahre her, dass in Lüttenglehn und den anderen Ortsteilen unseres Stadtgebiets mehrere Generationen selbstverständlich unter einem Dach gelebt haben. Dieses Konzept soll mit dem Bauvorhaben wieder aufgegriffen werden“, so Venten.

Einer Weiterentwicklung des Dorfes will sich auch keiner der protestierenden Bürger verschließen. „Aber dieser Bebauungsplan des Architekten Tim Nowak sieht eine Bebauung sowohl auf der bislang ausgewiesenen Ackerfläche als auch Gewerbefläche vor“, sagt Stefan Engels. Diese Details zum Flächennutzungsplan habe er durch Anfragen bei der Verwaltung in Erfahrung gebracht. „Daher fordern wir, dass nur dort gebaut werden darf, wo Bauland ist. Die Ackerfläche kann die Investorin ja als Grünfläche umwandeln“, schlägt Engels vor. „Das Flurgrundstück 539 soll weiterhin Ackerfläche bleiben.“

Venten, dem diese Unterscheidung der Flurgrundstücke nach eigenem Bekunden nicht bekannt war, da dies nicht sein Fachbereich sei, hörte sich weitere Einwände der Bürger an. So sagte Wilfried Reck: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ältere Menschen es sich leisten können, in so ein Haus zu ziehen.“ Eine Kaltmiete wie in den bereits gebauten Mehrfamilienhäusern könnten sich nur wenige leisten – meinte auch Ralf Aschenbeck.

Bürgermeister Marc Venten ist überzeugt, dass sich die Bedenken der Bürger auch nicht gegen die Wohnform eines Mehrgenerationenhauses richten. Anwohnerin Monika Recken sieht das offensichtlich anders: „Für Oldies hier was zu bauen, ist lachhaft.“ Allein deshalb, weil es keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gebe.

Heimatvereinspräsident Thomas Brendel sorgt sich noch aus anderen Gründen: „Wenn das Haus so nah am Kirmesplatz gebaut wird, ist Ärger vorprogrammiert. Wir sehen es doch vielerorts: Wenn Neubürger kommen, kann alles ganz schnell zu Ende sein.“ Er habe vor allem Sorge um die traditionellen Heimat- und Schützenfeste.

Bürgermeister Venten konnte ihn beruhigen: „Ich sehe das nicht so kritisch. Die Freizeitlärm-Richtlinie gibt rechtlich saubere Möglichkeiten, bei denen individuelle Ansprüche auf Ruhe bei einmaligen Veranstaltungen zurücktreten müssen.“ Brendel überzeugte das nicht so ganz, er entgegnete: „Wir haben vor Corona bis zu fünf Veranstaltungen im Jahr gehabt. Ich möchte nicht, dass daran gerüttelt wird.“

Venten sicherte den Anwohnern zu, dass er die 166 Unterschriften in die kommenden Beratungen mitnehmen werde. „Ich sehe sie als Auftrag an die politischen Gremien, weiterhin mit Sachverstand und Augenmaß zu entscheiden.“ Beim Planungsausschuss nächste Woche werde dieser Punkt jedoch noch nicht auf der Tagesordnung stehen. Er könne nachvollziehen, dass sich die Bürger darum sorgen, ob sich das Haus den örtlichen Gegebenheiten anpasst und ins Gesamtbild des Ortes einfügt. Venten sagte aber auch: „Meiner Meinung nach bietet sich eine Bebauung des anvisierten Grundstücks aus städtebaulicher Sicht aber grundsätzlich an und kann sich positiv auf das Eingangsbild des Ortes auswirken.“

Wie geht es nun weiter: Der Planungsausschuss werde sich damit befassen und es werden Gespräche mit der Investorin geführt, sagte Venten.