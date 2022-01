Musik in Mettmann : Musikschultalente bereiten sich auf Wettbewerb vor

Mettmann Gleich zehn Musikschüler schickt Musikschullehrer Wolfgang Wölke zum Regionalentscheid von Jugend musiziert. Sie gaben jetzt ein Probekonzert vor ausgewählte Publikum.

Die Stücke waren abwechslungsreich, Elias Appuhamy, erstmalig Teilnehmer des Wettbewerbs, stellte sich konzentriert mit je einem Stück auf dem Vibraphon und auf der kleinen Trommel vor. Lukas Wanzek, ebenfalls ein Neuer, überraschte mit einem Menuett von J. S. Bach auf dem großen Glockenspiel und einem gekonnten Stück auf dem Drumset. Nils Häusgen dagegen ist ein alter Hase, 12 Jahren jung nimmt er bereits zum vierten Mal am Wettbewerb teil. Er spielte ganz souverän einen Ragtime auf dem Xylophon und eine Etude auf der kleinen Trommel. Ebenso souverän trat Alexandre Hourani (11) an, auch er ist zum dritten Mal dabei. Die Kombination Drumset und Marimbaphon scheint beliebt, auch Frederik Surray wählte sie für sich. Und so ging der Reigen weiter: Philipp Mischke überzeugte mit einer Sonate des italienischen Komponisten Muzio Clementi auf dem Marimbaphon sowie einem Stück auf zwei Pauken.

Auch bei David Zygmunt erklangen Töne von Bach. Er spielte eine Invention des großen Barockmeisters auf dem Vibraphon und ein Stück auf dem Drumset. Und nochmals Bach, Lenn Schiller gewann ein Lächeln der Zuhörer mit einem Tanz des großen Meisters auf der kleinen Marimba. Last but not least Freddy Vanrhyn, mit 14 Jahren der Älteste, und schon fast ein Profi. Seine Invention von Bach auf dem Marimbaphon war richtig klasse, er spielt gekonnt mit vier Schlegeln. Zwei davon in jeder Hand, demonstrierte er drei verschiedene Anschlagarten – eine tolle Nummer.