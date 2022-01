Vor Regionalliga-Spiel gegen Remscheid : Rückraum-Trio verlängert beim TV Korschenbroich

Handball-Regionalliga Vor dem Duell gegen Remscheid gab der Regionalligist TV Korschenbroich die Verlängerung mit Steffen Brinkhues, Henrik Schiffmann und Nicolai Zidorn bekannt. Personell muss Coach Dirk Wolf am Wochenende einige Ausfälle kompensieren.

Die Voraussetzungen für die Hausherren sind nicht gerade ideal, müssen sie doch gleich auf drei wichtige Spieler verzichten. Regisseur Mats Wolf ist zwar nach seinem Bänderriss im Fuß wieder im Aufbautraining, ein Einsatz kommt wohl noch nicht in Frage. Am letzten Wochenende konnte Dustin Franz als Denker und Lenker überzeugen. Beim OSC Rheinhausen knickte er mit dem Fuß um. Was zunächst nicht so dramatisch aussah, hat sich nun ebenfalls als Bänderriss entpuppt, was eine Spielteilnahme unmöglich macht. Dritter im Bunde ist Kreisläufer Maximilian Tobae, der noch an den Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung leidet und bei Anstrengungen über Luftprobleme klagt. Nun ist guter Rat für die Besetzung des Mittelangreifers teuer. „Das sind schon drei sehr heftige Ausfälle“, ärgert sich der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Wir müssen nun versuchen, diese zu kompensieren. Während der Trainingseinheiten haben wir an Lösungen gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass es recht gut funktionieren wird.“