Korschenbroicher Gruppe „Syrtaki“ : Die griechische Kultur ertanzen

Korschenbroich Seit fünf Jahren trifft sich die Tanzgruppe „Syrtaki“ regelmäßig im Haus Schellen. Ein Trainingsbesuch.

50 Füße folgen den Anweisungen von Riesen, schwingen hin und her, trippeln, gehen versetzt. Alle Tänzer halten sich an den Händen, tanzen im Reigen. Das ist eine schöne Besonderheit: Niemand braucht einen festen Partner. Als es gerade danach aussieht, als ob keiner dieser Füße jemals einen falschen Schritt macht, kommt ein Paar Füße aus dem Rhythmus – aber findet ganz schnell zurück. Keinen hat’s gestört, das aus dem Takt geratene Paar Füße findet wieder in die Reihe zurück und es geht weiter.

Was so toll an Griechenland ist? Die Lebensphilosophie, die Gastfreundschaft, die Landschaft, die Vielfalt. Und die spiegelt sich auch in den Tänzen wider: 120 Tänze kennt Riesen, 70 sind Teil des Repertoires der Tanzgruppe, der Kalamatianos, der Syrtaki, Tänze aus Kreta, Rhodos, Mykonos, Makedonien, Thrakien. Denn jede Region hat ihre eigenen Tänze. Die Tradition des Tanzens ist in wenigen Ländern so in den Alltag integriert wie in Griechenland.