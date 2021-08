Badeort Marmari in Gefahr : Neuer Waldbrand wütet auf griechischer Insel Euböa

Athen Auf der von Trockenheit und Bränden heimgesuchten Insel kommt es zur nächsten Katastrophe. Im Süden der Insel musste schon ein Dorf evakuiert werden, die Flammen breiten sich auch in Richtung des beliebten Badeortes Marmari aus.

Keine zwei Wochen nach Ende der verheerenden Waldbrände im Norden von Euböa ist im Süden der griechischen Insel ein neues Feuer ausgebrochen. Dutzende Einsatzkräfte kämpften nach Feuerwehrangaben am Montag gegen die Flammen, die am frühen Morgen in der Nähe des Dorfes Fygia ausgebrochen waren und sich in Richtung des Badeorts Marmari ausbreiteten. Starker Wind erschwerte demnach ihre Arbeit.