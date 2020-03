Kriminalitätsstatistik für den Rhein-Kreis Neuss : Niedrigste Straftaten-Zahl seit 20 Jahren

Neuss Im vergangenen Jahr wurden im Rhein-Kreis Neuss so wenige Straftaten begangen wie lange nicht. Doch bei all den positiven Statistiken, die der Landrat zu vermelden hatte, lenkte er den Blick auch auf Straftaten, die wegen ihrer Grausamkeit besondere Aufmerksamkeit erfuhren.

24.824! So viele Straftaten wurden im Jahr 2019 im gesamten Rhein-Kreis Neuss registriert. Die Anzahl ist damit auf dem niedrigsten Stand der vergangenen 20 Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Straftaten um knapp zehn Prozent. „Die Sicherheitslage im Rhein-Kreis Neuss ist weiter stabil“, resümierte Hans-Jürgen Petrauschke. Doch bei all den positiven Statistiken, die der Landrat am Mittwochmorgen in der Kreispolizeibehörde zu vermelden hatte, lenkte er den Blick zugleich auf Straftaten im vergangenen Jahr, die wegen ihrer Grausamkeit besondere Aufmerksamkeit erfuhren. Darunter waren zwei Fälle, die sich in Grevenbroich zutrugen: Eine Mutter, die im April ihr zweijähriges Kind brutal getötet haben soll, sowie ein Vater, der in Verdacht steht, im Mai seinen dreijährigen Sohn lebensgefährlich verletzt zu haben. Auch der Mordfall in der Neusser Nordstadt, bei dem eine 27-Jährige von ihrem Ex-Freund mit Schüssen tödlich verletzt wurde, wurde am Mittwoch thematisiert. Tötungsdelikte bilden eingeordnet ins Gesamtbild mit 0,04 Prozent den kleinsten Teil, am meisten begangen wurden Diebstahldelikte (39,6 Prozent).