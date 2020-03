Chefkoch des Landgasthauses : Liedberger ist Raubfisch-Angler des Jahres

Diesen 120 Zentimeter langen Hecht hat Peter Schmitt im vergangenen September gefangen. Foto: Peter Schmitt

Korschenbroich Peter Schmitt kann gut kochen – und gut angeln: In seiner Freizeit fischt er rekordverdächtig große Hechte, Barsche und Zander aus Rhein und Maas. Mit einem Riesen-Barsch schaffte er es in der „Raubfisch-Liga“ auf Platz eins.

Von Christian Kandzorra

Auch mehr als acht Monate nach dem Fang gerät Peter Schmitt regelrecht ins Schwärmen: Es war der 17. Juni 2019, an dem der Barsch anbiss, den er heute als „einen Sechser im Lotto“ bezeichnet – ein prächtiges Exemplar, stolze 57 Zentimeter lang. „Das ist außerordentlich groß für einen Barsch“, sagt Schmitt, den viele als Chefkoch des Liedberger Landgasthauses kennen. Für diesen und andere Fänge von großen Raubfischen wurde er von einem Fachmagazin zum „Raubfisch-Angler des Jahres“ gekürt.

In die Bewertung der „Raubfisch-Liga“ floss auch ein 1,26 Meter langer und elf Kilo schwerer Hecht ein, den Peter Schmitt ebenfalls vergangenes Jahr aus dem Wasser zog. Überhaupt war 2019 für den Liedberger das Jahr der „dicken Fische“: Aus dem niederländischen Rheindelta und der Maas angelte er mehrere Raubfische größerer Kaliber. Darauf hat er sich vor etwa zwei Jahren spezialisiert. „Angeln an sich ist schon seit 48 Jahren mein Hobby“, sagt Schmitt, der sich sehr über die Auszeichnung mit Urkunde, Pokal und Angler-Equipment freut. Zum ersten Mal hatte er seine Fische in die Wertung gebracht; als „Neuling“ preschte er nun auf Anhieb ganz nach vorne – vorbei an zahlreichen anderen Hobby-Anglern, auf deren Köder auch bemerkenswert große Barsche, Hechte und Zander angebissen hatten.

INFO Angeln in NRW und in den Niederlanden Angeln in NRW Ohne gültigen Fischereischein ist das Angeln in Nordrhein-Westfalen verboten – es sei denn, man ist Eigentümer des jeweiligen Gewässers. Verstöße werden mit Bußgeldern von bis zu 5000 Euro geahndet. Niederlande Für das private Angeln in den Niederlanden ist ein „VISpas“ nötig. Den kann man online für rund 40 Euro beantragen. Der Pass gilt jeweils bis zum Jahresende und erlaubt Anglern, in 90 Prozent der niederländischen Oberflächengewässer zu angeln.

Für den Koch ist das Angeln Entspannung und Sport zugleich, gepaart mit einem gewissen Jagdinstinkt. Er genießt die Natur an etwa 80 Tagen im Jahr, manchmal bis zu 14 Stunden am Tag – oder auch nachts, weil Zander dann aktiv sind. Wenn sich die Spitze der Angelrute verbiegt, fährt ein Adrenalinschub durch seinen Körper. „Dann heißt es: kräftig ziehen und sicher im Boot stehen“, sagt Schmitt. Manche Fische zögen so stark, dass sie ihm jede Menge Kraft abverlangten. Über Bord seines Motorbootes ist Schmitt noch nie gegangen – „einmal stand ich aber mit dem Fuß im Wasser. Das war knapp“, sagt er. Mit dem seetauglichen Boot hat er sich einen Lebenstraum erfüllt.

Um Raubfische zu locken, nutzt er nur künstliche Köder. „Anders als natürliche Köder wie Würmer schlucken die Fische den Köder nicht, sondern packen ihn von der Seite oder von hinten mit dem vorderen Bereich ihres Mauls“, erklärt Schmitt. In diesem Bereich des Mauls würden die Fische nicht verletzt und könnten deshalb nach dem Fang problemlos wieder ins Wasser geworfen werden. Anders als in Deutschland sei das Zurückführen ins Wasser in den Niederlanden erlaubt – und gewünscht. „Hechte müssen zurück ins Wasser, es sei denn, sie sind doch verletzt“, sagt Schmitt. Von Barschen und Zandern hingegen dürften jeweils zwei Exemplare aus dem Wasser entnommen werden. „Das dient auch der Bestandsregulierung.“