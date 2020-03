Interessentin überlegt noch : Kulturbahnhof Korschenbroich bleibt führungslos

Korschenbroich Eine Museumsleitung konnte der Heimatverein Korschenbroich noch nicht präsentieren. Dafür ein volles Programm.

Am Samstag, dem 14. März beteiligen sich die Mitglieder an der Aktion „Saubere Stadt“, Mundart ist angesagt bei der bereits ausverkauften „Ladies Nait“ am 28. und 29. März. „Porzellan im Spiegel der Zeit“, heißt die Ausstellung, die am 5. April im Kulturbahnhof eröffnet wird. Auch drei Klassiker sind im Programm: Am 17. April wird wieder der Kuhlenhof besichtigt, am 22. April bietet Claus von Kannen eine vogelkundliche Abendwanderung an und am 8. Mai wird eine Ausstellung anlässlich des Kunstfrühlings eröffnet.