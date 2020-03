„Werk-Stadt“ Korschenbroich : Bürger sollen die Zukunft mitgestalten

Korschenbroich In dieser Woche beginnt die Bürgerbeteiligung für die Korschenbroicher Stadtentwicklungsoffensive.

„Wir möchten die Pläne nicht im stillen Kämmerlein entwickeln“, sagt Venten bei der Projektpräsentation am Montag. „Wir möchte die Meinung der Bürgerschaft einholen.“ Aus diesem Grund lädt die Stadt zu drei Bürgerbeteiligungen vor Ort ein. Am Donnerstag um 19 Uhr findet die erste im Forum der Realschule Kleinenbroich statt. Weitere Termine sind am 11. März im Korschenbroicher Ratssaal und um 18. März in der Aula der Grundschule Glehn. Parallel dazu wird ab Donnerstag auf der Internetseite der Stadt auch eine Online-Befragung gestartet. „Wir erhoffen uns viele Rückmeldungen“, sagt Venten.