In Jüchen und Korschenbroich : Zahl der Verkehrsunfälle nimmt ab

Jüchen/Korschenbroich Die Polizei im Rhein-Kreis hat die aktuellen Zahlen für Jüchen und Korschenbroich veröffentlicht.

Unfälle In Jüchen gab es im Jahr 2019 177 meldepflichtige Verkehrsunfälle, in Korschenbroich waren es 252. Das sind jeweils weniger als noch im Vorjahr (Jüchen: 198, Korschenbroich: 308). Als meldepflichtig gelten alle Verkehrsunfälle, bei denen entweder jemand verletzt oder getötet wurde oder solche Unfälle, bei denen ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit vorliegt und gleichzeitig mindestens eins der Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit ist.

Verletzte Insgesamt wurden bei Verkehrsunfällen in Jüchen im vergangenen Jahr 65 Menschen verletzt (2018: 68), in Korschenbroich waren es 89 (2018: 132). Während die Zahl der Schwerverletzten in Jüchen ebenfalls von 17 auf 15 sank, gab es in Korschenbroich hier eine Zunahme. 29 Menschen wurden 2019 bei Unfällen schwer verletzt, 2018 waren es noch 22. In keinem der beiden Orte war 2019 ein Verkehrstoter zu beklagen.

Radfahrer 2019 sind in Jüchen elf Radfahrer verunglückt, in Korschenbroich 26. Auch hier lässt sich in beiden Städten ein Rückgang verzeichnen. Lediglich die Zahl der Schwerverletzten stieg in Korschenbroich wiederum von fünf auf sieben an. In Jüchen fiel sie von vier auf einen.