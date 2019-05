Technologiezentrum in Korschenroich-Glehn : Frauen machen sich im TZG fit fürs Berufsleben

Technologiezentrum in Korschenroich-Glehn

Inga Margotte und Inga Muth überzeugten bei ihrer Weiterbildung zur Projektassistentin sogar Vodafone-Manager Stephan Schneider.

Übrigens heißt „Oma Erna“ im wahren Leben Inga Muth, war früher Pharmareferentin und hatte für ihre drei Kinder beruflich pausiert. Nun will sie wieder im Berufsleben durchstarten: „Ich bin offen für interessante Herausforderungen. Zunächst aber mache ich mein zweimonatiges Praktikum in einer Müll-Recyclingfirma.“ Sie ist keineswegs auf einen Rollator angewiesen und steht mitten im Leben, ebenso wie Inga Margotte, die vor der Geburt ihrer vier Kinder als Industriekauffrau tätig war. „Ich habe meine Kinder ein Stück ins Leben begleitet. Jetzt ist wieder meine Zeit – ich muss raus in ein großes Unternehmen.“ Beide Frauen haben übrigens sehr gute Chancen, denn das TGZ ist stolz auf mehr als 80 Prozent Vermittlungsquote.