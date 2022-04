Goldene Hochzeit in Korschenbroich : Beim Liedberger Schützenfest kennengelernt

Korschenbroich Marlies und Peter Stengl feiern am 28. April Goldene Hochzeit. Das Paar lebt seit 2019 wieder in Glehn, wo Marlies aufgewachsen ist. Aber auch Neuenhoven-Schlich, wo die beiden lange gewohnt haben, sind beide nach wie vor sehr verbunden.

Der gebürtige Niederbayer verbrachte seine Jugend in Jüchen und arbeitete als Fernmeldehandwerker bei der Telekom in Mönchengladbach . Marlies ist in Glehn aufgewachsen und arbeitete als kaufmännische Angestellte zunächst bei der Rheinland Versicherung, später bei der Firma Schmolz und Bickenbach.

Lange Zeit lebte das Paar in Neuenhoven-Schlich und zog 2019 nach Glehn in eine altersgerechte Wohnung. Beide sind Mitglied der Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich und singen im Kirchenchor. Peter war 50 Jahre lang begeisterterer und unfallfreier Motorradfahrer und wurde dabei oft im Beiwagen von seiner Frau begleitet. In Neuenhoven-Schlich ist er Mitglied des Kirchenvorstandes und als Mitbegründer und Ehrenzugführer des jetzigen Zuges „Einigkeit Schlich“ nach wie vor dem Schützenwesen verbunden. Marlies ist Vorsitzende des Klompenvereins „Spätzünder“, gehört zum Organisationsteam der Pilgerbewirtung zur Festoktav in Neuenhoven und hält sich mit Gymnastik beim Glehner Turnverein fit. Den Ehrentag feiern sie mit den beiden Töchtern, dem Enkelsohn sowie Freunden und Verwandten.