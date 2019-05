Interview mit Elke Strauß-Mulder : Korschenbroicherin bietet Stammtisch für ältere Gründer an

Korschenbroich Im Interview spricht die Korschenbroicherin Elke Strauß-Mulder über ihren Stammtisch für Gründer 45+ und den Hype um Jungunternehmer.

Frau Strauß-Mulder, Sie werden am 16. Mai Ihren ersten Stammtisch für Gründerinnen und Gründer der Generation 45+ in Korschenbroich veranstalten. Was genau dürfen wir uns darunter vorstellen?

Strauß-Mulder Der Stammtisch soll eine Plattform für regionale Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und Künstler sein. Die etwas älteren Gründer liegen mir dabei besonders am Herzen. Der Fokus des Treffens liegt auf der Geselligkeit. Bei Essen und Trinken sollen sich die Teilnehmer ungezwungen begegnen und einen netten Abend verbringen. Deswegen möchte ich zu jedem Abend, der von jetzt an monatlich in wechselnden Lokalitäten stattfinden soll, eine künstlerische oder humoristische Einlage einfügen. Am 16. Mai wird der „Traumwandler“ Klaus Lüpertz unter anderem einen kleinen Einblick in sein Showprogramm geben.