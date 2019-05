Konzert am 26. Mai : St.-Andreas-Chor führt Haydns „Schöpfung“ auf

Konzert am 26. Mai

Korschenbroich Der St.-Andreas-Chor Korschenbroich stellt sich einem weiteren Großprojekt und bereitet sich derzeit auf die Aufführung der „Schöpfung“ von Joseph Haydn am 26. Mai (17 Uhr) in der St.-Andreas-Kirche vor.

Die Schöpfung, deren Uraufführung 1798 in Wien großen Erfolg brachte, ist ein Oratorium in drei Teilen und in Rezitativen, Arien und Chorsätzen angelegt. Ein besonderes Merkmal der Schöpfung ist das Stilmittel der Tonmalerei, das Haydn integriert, um die Erzählung über die Erschaffung der Welt eingängig darzustellen. Gott benötigte sechs Tage für die Schöpfung – Haydn für seine rund zwei Jahre.