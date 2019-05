Korschenbroicher Umweltausschuss : Stadt will bei Klimaschutz vorangehen

Korschenbroich Im Umweltausschuss der Stadt Korschenbroich war ein mögliches Förderprogramm zur Entsiegelung von Vorgartenflächen Thema. Die Diskussion ging jedoch weit über Schottervorgärten hinaus.

Derweil betonte Dieter Hoffmans, Leiter des Amtes Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung, dass es durchaus in den jüngeren Bebauungsplänen schon Festsetzungen gebe, Vorgärten unversiegelt und als Rasenfläche zu gestalten. Und der Beigeordnete Georg Onkelbach fügte hinzu, dass es aus ökologischer Sicht nicht reiche, die Vorgärten in den Fokus zu nehmen. „Es geht um das Gesamtbild der Stadt und um den Gedanken, auch eine öffentliche Grünfläche einfach mal wuchern zu lassen. Dazu benötigt es aber eine viel größere Akzeptanz in der Bevölkerung.“ Hilfreich kann dabei sein, dass sich kreisweit in Sachen Insektenschutz etwas bewegt: So sind alle Bürgermeister eingeladen worden, einem entsprechenden Aktionsbündnis beizutreten.