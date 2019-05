Vom Förderverein finanziert : Kreuz an der evangelischen Kirche Korschenbroich saniert

Korschenbroich Das Kreuz war vor mehreren Jahrzehnten installiert worden, nun finanzierte der Förderverein die Erneuerung.

(NGZ) Wer die evangelische Kirche an der Freiheitsstraße kennt, dem ist es gut bekannt: das große, schlanke Kreuz am Glockenturm der Kirche. Bereits vor mehreren Jahrzehnten installiert, war dieses Kreuz nun in die Jahre gekommen und wurde saniert. In heller Ausführung – statt bisher in eher dunklem Farbenkleid – erstrahlt das christliche Symbol seit kurzem in neuem Glanz. Möglich wurde das durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der evangelischen Kirche in Korschenbroich.