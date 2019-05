Online-Service der Stadt : Korschenbroich wird digitaler

So sieht die neue Homepage der Stadt Korschenbroich aus. Foto: Screenschot/Screenshot

Korschenbroich Mit ihrem neuen Internetauftritt hat die Stadt ihr Online-Angebot deutlich verbessert. Die digitale Verwaltung ist aber noch ausbaufähig. In den kommenden Monaten soll das Bürgerportal erweitert und mehr intelligente Technik genutzt werden.

Thomas Grulke

Während der Präsentation des neuen Internetauftritts der Stadt Korschenbroich betonte Bürgermeister Marc Venten, dass „der Bürgerservice an erster Stelle steht“. Die völlig überarbeiteten Seiten sollten übersichtlicher und benutzerfreundlicher werden – und digitaler. Doch wie gut ist das neue Angebot nun in der Praxis?

Übersichtlichkeit Eines der wichtigsten Anliegen der Verwaltungsmitarbeiter war es, dem Nutzer ein schnelleres Suchergebnis zu ermöglichen. Wer auf dem alten Internetauftritt beispielsweise eine Frage zum Personalausweis hatte oder die Adresse des Bürgerbüros suchen wollte, benötigte fünf Klicks bis zum Ziel. Jetzt geht der Nutzer von der Homepage der Stadt direkt in das neue Bürger-Informations-System (BIS) und ist einen Klick weiter bereits im gewünschten Unterpunkt. Denn hinter dem Button „Bürger-Service“ befinden sich alle Dienstleistungen der Stadt. Mag einen dieser Blick auf insgesamt 193 Felder im ersten Moment noch erschlagen, so hilft die Unterteilung in 13 Kategorien schnell weiter. Und eine Leistung wie der Antrag auf einen Bewohnerparkausweis ist beispielsweise sowohl unter „Umzug & Wohnen“ als auch unter „Verkehr & Mobilität“ zu finden. Zum Vergleich: Die Stadt Jüchen sortiert ihre Dienstleistungen alphabetisch.

Info Dienstleistungen und ein Mitarbeiterverzeichnis Bürger-Informations-System Auf der Internetseite www.korschenbroich.de ist das neue Bürgerportal am linken Bildrand unter dem Button „Bürger-Service“ zu finden. Service Innerhalb des Portals gibt es nicht nur eine Übersicht über alle Dienstleistungen der Stadt, sondern auch ein komplettes Mitarbeiter-Verzeichnis mit allen Kontaktdaten.

Information Ob man nun ein Führungszeugnis beantragen will, eine Bücherei im Stadtgebiet sucht oder sich über die Müllgebühren informieren möchte: Zu jeder Dienstleistung der Stadtverwaltung gibt es einen Info-Text, Ansprechpartner bei der Stadt und häufig auch Links und Dokumente, die heruntergeladen werden können. In manchen Fällen kann der Nutzer auch auf eine spezielle Themenseite wechseln: So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, sich die einzelnen Konzepte der Kindertagesstätten in der Stadt anzusehen. Gut ist, dass die Information aber auch in die andere Richtung funktioniert. Denn nun können die Bürger der Verwaltung online über ein Kontaktformular Vorschläge und Fragestellungen schicken und dabei auch ein Foto hinterlegen. Das kann beispielsweise nützlich sein, wenn Bürger ein Schlagloch auf ihrer Straße melden wollen.