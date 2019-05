Aufführungen in Herrenshoff : Gemeinschaftsgrundschule setzt ihre Musical-Tradition fort

Korschenbroich Die vierten Klassen in der Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff proben für ihr Abschiedsmusical „Enten Oma SOS“. Es ist der fünfte Teil einer Fortsetzungsgeschichte.

„Zu den Aufführungen haben die Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit die Möglichkeit, sich auch außerhalb des Unterrichts zu entdecken. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dabei viele über sich hinauswachsen“, betont Schulleiterin Marie-Luise Grüe, Initiatorin der Musical-Projekte. „Die Aufführung und die Kontinuität der Proben sind schon etwas Besonderes“, schwärmt Klassenlehrerin Katrin Krause. Wie auch Hildegard Kamper vom OGS-Team der Nachmittagsbetreuung ist Krause begeistert vom Engagement der Kinder. Für die Aufführungen wird klassenübergreifend in zwei Besetzungen geprobt. Im Wechsel von Soli und Choreinlagen dürfen sich die Besucher zum Beispiel auf ein Duett zwischen der zauberhaften Halbelfe Esmeralda und Kobold Fritz sowie das Solo des Einhorns freuen.

Aufführungen in der Aula des Gymnasiums am Freitag, 14. Juni (16.30 Uhr), und Samstag, 15. Juni (15.30 Uhr). Kartenverkauf in der Schule und an der Tageskasse.