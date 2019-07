Vom Landrat : Bundesverdienstkreuz am Bande an Paul Böing verliehen

Bundesverdienstkreuz am Bande an Paul Böing verliehen

Korschenbroich Paul Böing aus Korschenbroich hat das Bundesverdienstkreuz am Band verliehen bekommen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte ihm die Auszeichnung während einer Feierstunde in Neuss. „Diese Verleihung macht deutlich, wie sehr unser Land die Leistungen seiner Bürgerinnen und Bürger schätzt.

Böing ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er war als kaufmännischer Angestellter tätig, zuletzt in der Funktion des kaufmännischen Leiters einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis. Seit 2008 ist er im Ruhestand. Anfang der 1990er Jahre besuchte Böing mehrfach die neuen Bundesländer. Bei einer dieser Reisen fiel ihm der schlechte Zustand des Schlosses Beichlingen nördlich von Weimar auf. 1991 gehörte Böing als einziger Westdeutscher zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins zur Rettung des Schlosses. Bis 1997 war er Vorsitzender des Vereins, der bedeutende öffentliche Finanzhilfen für die Restaurierung der Anlage erhielt. Es gelang, den Komplex so weit zu restaurieren, dass er wieder für hochrangige Kultur- und Bildungsveranstaltungen genutzt werden konnte und zu einem beliebten Ausflugsziel wurde. Paul Böing hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Förderverein Schloss Beichlingen 1998 mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2001 wurde die Anlage in Privatbesitz überführt.

1998 initiierte Böing in seiner Kirchengemeinde in Korschenbroich eine Hilfsaktion für Bulgarien. Im Jahr 2001 schloss sich die Gemeinde aus logistischen Gründen der Hilfsaktion des Bundes Freier Evangelischer Kirchen in Deutschland an. Bei dieser Zusammenarbeit in der Bulgarien-Hilfe, die bis 2014 andauerte, war Böing als verantwortlicher Leiter erfolgreich bei der Suche nach Sponsoren sowie bei der Akquise von Spendengeldern und Sachgütern.