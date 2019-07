St. Andreas Korschenbroich : Mit Kunstdruck-Kauf die Orgelsanierung unterstützen

Korschenbroich Die Orgel in St. Andreas wird in den kommenden Monaten saniert. Mithilfe des Künstlers Martin Lersch möchte eine Gruppe von Unterstützern Geld für die Finanzierung sammeln.

(NGZ) Die Orgel in St. Andreas wird zur Generalüberholung abgebaut und nach der Sanierung die zweitgrößte Orgel des Bistums Aachen sein. Der „Freundeskreis für Orgelmusik an St. Andreas“ unterstützt die Sanierung und möchte mit der Aktion „Kunst für die Orgel“ allen Kunstliebhabern die Chance geben, Teil der Sanierung zu werden.

Der aus Mönchengladbach stammende Künstler Martin Lersch hat die Korschenbroicher Orgel gemalt. Das Kunstwerk kann als Druck in limitierter Auflage beim Freundeskreis erworben werden. Die Einnahmen der Kunstaktion fließen in die Sanierung. Die Zeichnung ist im Hochformat und erinnert an die Form der Orgelflöten. Das Originalbild ist eine Collage, die in Zeichnung und Farbgebung Bezug auf die St.-Andreas-Orgel im jetzigen Zustand nimmt. Das Motiv der Korschenbroicher Orgel ist ergänzt um ein Trio singender Engel und eine himmlische Organistin.