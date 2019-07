Mundart-Sommerfest : 300 Gäste lauschen Vorträgen und Liedern auf Platt

Zum dritten Mal wurde das Sommerfest der Mundart auf dem Hof von Hans-Willi Türks veranstaltet.

Fast 300 Gäste standen und saßen an diesem Sommerabend in der Scheune des Türkshofes in Pesch und amüsierten sich köstlich. Das Sommerfest der Mundart unter dem Motto „Ett wött wijer platt jekallt“ wirkte wie eine gelungene Mischung aus Familien- und Karnevalsfeier.