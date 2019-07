Aktion Stadtradeln : Korschenbroich fährt zweimal um die Erde

„Klimahelden“ in Korschenbroich: Dominik Khayat, Albert Richter und Hans-Willi Türks (v.l.). Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Beim Stadtradeln fuhren 433 Teilnehmer mehr als 83.000 Kilometer – Platz drei im kreisweiten Vergleich. Auch Korschenbroichs „Klimahelden“, die mit gutem Beispiel voran gingen, nahmen über die gefahrenen Kilometer hinaus viel Positives mit.

Zum zweiten Mal hat sich die Stadt Korschenbroich an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt. Mit großem Erfolg: 433 Radelnde aller Altersklassen legten insgesamt 83.792 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden durch den Verzicht auf das Auto fast zwölf Tonnen Kohlendioxid. Die Gesamtkilometerleistung verdoppelte sich im Vergleich zu 2018 und entspricht etwas mehr als der zweifachen Länge des Äquators. Betrachtet man die durchschnittlich pro Einwohner geradelten Kilometer, landet Korschenbroich in der Kreiswertung hinter Dormagen und Kaarst auf dem dritten Platz.

Sieger wurde Korschenbroich in der Kategorie „fahrradaktivstes Kommunalparlament“: 16 Politikerinnen und Politiker haben sich am Stadtradeln beteiligt, die stellvertretenden Bürgermeister Albert Richter und Hans-Willi Türks strampelten mit gutem Beispiel als „Klimahelden“ und damit als Botschafter der Aktion voran. „Man kommt leicht ins Gespräch, sieht mehr am Wegesrand und wird achtsamer“, sagte Richters und fügte hinzu: „Die Rolle hat mir gezeigt, dass man doch viele Aufgaben mit dem Rad erledigen kann.“