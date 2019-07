Reitercorps Kleinenbroich : 170 Reit-Talente bei Hans-Mösli-Turnier

Korschenbroich Der Traditionswettbewerb des Reitercorps Kleinenbroich lockte viele Sportler aus umliegenden Städten an. Insgesamt war die Resonanz allerdings etwas schwächer als im Vorjahr. Reiter und Veranstalter waren indes zufrieden.

Der Reitsport ist bei jungen Leuten immer noch angesagt: Das wurde auf dem 41. Hans-Mösli-Reitturnier vom Reitercorps Kleinenbroich jetzt wieder deutlich. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, dass mit 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Resonanz nicht ganz so groß war wie im vergangenen Jahr.

Besucher und Teilnehmer kamen längst nicht nur aus dem Rhein-Kreis Neuss, sondern auch aus Mönchengladbach, dem Kreis Viersen und Düsseldorf, selbst aus Städten wie Issum oder Jülich. Die Kinder und Jugendlichen – die Mädchen waren erneut eindeutig in der Überzahl – wirkten selbstbewusst in ihrem Reitdress. Maya Müller (10) aus Mönchengladbach hatte sich für die Prüfung 1 angemeldet und schaffte es auf Platz drei. Schritt, Trab und Galopp beherrschten die Kids in dieser Klasse schon ganz gut. Anfänger begannen mit der Prüfung 4, dem Führzügelwettbewerb.