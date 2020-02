Streit in Korschenbroich : Krötenschutz bleibt eingeschränkt

Korschenbroich BUND und Stadt konnten sich nicht über die Sicherheit der Helfer einigen.

Der Streit hat sich nicht lösen lassen. Seit Monaten streiten BUND und Stadt um die Sicherheit der Krötenschützer in Korschenbroich. Der BUND forderte Tempo-50-Zonen an der Myllendonker Straße und der L 381 für die Dauer der Krötenwanderung. Die Stadt war dagegen. Und ist dabei geblieben.

An der L 381 will der BUND entgegen erster Ankündigungen auch ohne eine Tempo-50-Zone zum Krötenschutz ausrücken. „Wir haben gesagt, dass wir das auch machen“, so Sack. An der Liedberger Straße in Pesch gibt es derartige Probleme ohnehin nicht. Julia Müllers kümmert sich um die Tiere. Dort gab es nur zuletzt Diskussionen um eine mögliche Krötenumsiedlung, damit die Tiere zum Laichen nicht mehr die Straße überqueren müssen.