Treffen in „Koschebrook“ : Diskussion um Schreibweisen für Schilder „op Platt“

Korschenbroich Der Stadtratsbeschluss zum Aufstellen war längst gefasst. Jetzt musste nur noch geklärt werden, wie die einzelnen Korschenbroicher Ortsteile denn in Mundart wirklich heißen.

In Korschenbroich sollen die Ortsschilder mit den Namen der Stadtteilen „op Platt“ ergänzt werden. So weit, so gut. Doch nicht so einfach ist es, auch die richtige Schreibweise zu finden. Auf Einladung von Bürgermeister Marc Venten diskutierten darüber nun Mundart- und Heimatkundige aus den Stadtteilen.