Lanfelder Flüchtlinge : Streit um afghanische Ortskräfte

Die Flüchtlingsunterkunft an der Theodor-Heuss-Strasse 103 könnte ab August für afghanische Ortskräfte umgestaltet werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld An der Theodor Heuss Straße in Langenfeld müsste die Unterkunft umgebaut werden. Im Ausschuss ist ein Streit über das Procedere entbrannt.

(dh) Bei der Frage, wie künftig afghanische Ortskräfte in Langenfeld untergebracht werden, entbrennt am Mittwochabend ein Streit im Ausschuss für Soziales und Ordnung. Bis zu 180 Menschen könnten im Lauf des Jahres in Langenfeld eine neue Heimat finden. 10.000 Euro Planungskosten möchten die Grünen dafür in den Haushalt einstellen. Ziel sei, die „Unterbringungsmöglichkeit von Großfamilien in den jetzigen Unterkünften besser“ zu organisieren. Dahinter steht der Gedanke, dass die ehemaligen Ortskräfte oft mit großen Familien nach Deutschland kommen.

Die Verwaltung hat für die Unterbringung von Ortskräften, so sie denn kommen, das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße 103 vorgesehen. Noch sind dort Einzelpersonen und kleinere Familien aus Erkrath untergebracht. Durch den Einbau von Türen sei es möglich, große familientaugliche Einheiten zu schaffen, erklärt Marion Prell, Leiterin des Fachbereichs Soziales und Allgemeine Ordnung. Nach dem Auszug der „Erkrather“ Flüchtlinge könnten diese ab August ohne großen Aufwand eingerichtet werden.

„Dafür benötige ich aber keine Planungskosten“, erläutert die Beigeordnete, wie im Antrag der Grünen gefordert. „Ich benötige eine Priorisierung und einen Vorschlag von der Politik, welche Maßnahme bei der Gebäudewirtschaft in diesem Jahr wegfallen oder verschoben werden kann.“ Das habe ihr das Gebäudemanagement mitgeteilt.

In der kürzlich von der Politik verabschiedeten Jahresplanung für Baumaßnahmen war von einer möglichen Umgestaltung des Flüchtlingsgebäudes noch nicht die Rede. Das Gebäudemanagement hatte deswegen keine Kapazitäten dafür eingeplant. Sie kann, ohne Streichung eines Projekts an anderer Stelle, den Umbau in diesem Jahr aus personellen Gründen nicht durchführen. Deswegen forderte Prell die Ausschussmitglieder auf, einen entsprechenden Kürzungsvorschlag einzureichen.

„Aber mit dem Antrag haben Sie doch eine Priorisierung“, erwidert die Grünenpolitikerin Siedi Serag. „Wir sollten die Angelegentheit dem Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss übergeben“, schlägt Rolf Kamp (CDU) vor. „Und wir müssen sagen, was wir dann an Maßnahmen streichen wollen.“ Gegen die Stimmen von CDU und FDP beschließen die Ausschussmitglieder 10.000 Planungskosten einzustellen.