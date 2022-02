Zeynep wütet in Grevenbroich : Mehr als 100 Helfer stadtweit im Sturm-Einsatz

Grevenbroich Das Sturmtief Zeynep, das Freitagnachmittag über den Niederrhein gezogen ist, hat auch die Einsatzkräfte der Grevenbroicher Wehr über Stunden gefordert. Ab 14.45 Uhr arbeiteten die haupt- und ehrenamtlichen Helfer bis gegen 19 Uhr bereits 30 Sturmeinsätze ab. Vorwiegend wurden der Feuerwehr umgestürzte Bäume im Stadtgebiet gemeldet. „Menschen wurden bis zum frühen Abend glücklicherweise nicht verletzt“, meldet Sprecher Thomas Kuhn. Aktuell sind mehr als 100 Kräfte stadtweit im Einsatz.

Unter anderem an der Talstraße in Kapellen, an der Energiestraße in Neurath, am Rittergut in Noithausen, auf der Autobahn 540, auf der Aluminiumstraße sowie am Kloster Langwaden waren mehrere mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt und mussten von den Einsatzkräften zersägt und beiseite geräumt werden. An der Reisdorfstraße in Gustorf mussten die Helfer das Tor eines Bauernhofs sichern, das von einer Sturmböe aus dem Scharnier gerissen wurde. Auf der Lindenstraße – in Höhe der Hundhausenstraße – drohte eine Ampel vom Wind umgeknickt zu werden, sie musste von den Einsatzkräften mit Hilfe der Drehleiter gesichert werden. Ebenfalls an der Lindenstraße wurde ein Bauzaun vom Sturm umgeweht, während Passanten daran vorbeiliefen. Sie blieben unverletzt. Helfer der Feuerwehr sicherten den Zaun. An der Noithausener Straße kippte ein Baum gegen ein Haus, das Gebäude wurde aber nicht beschädigt. Am Montanushof wurden Fassadenteile von Sturmböen gelockert, sie mussten gesichert werden.