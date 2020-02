Kabarettist Nils Heinrich kommt nach Korschenbroich : „Deutschland einig Katerland“

Korschenbroich Der Kabarettist Nils Heinrich tritt am Freitagabend in Korschenbroich auf.

Für den Kabarettabend am Freitag, 28. Februar, mit Nils Heinrich sind noch einige Karten erhältlich. Das teilt das Kulturamt der Stadt Korschenbroich mit. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Korschenbroichs.

Alle sind sich einig: Die Ossis sind vor 30 Jahren über den Tisch gezogen worden. Grenzenlos naiv, geknebelt mit Bananen, narkotisiert von David Hasselhoff. Die Wiedervereinigung war in Wirklichkeit eine hinterlistige Einverleibung, die nie aufgearbeitet wurde. Und jetzt, drei Jahrzehnte später, hat das ganze Land Kopfschmerzen. Das ist die eine Erzählung. Die ganz andere, bisher nicht erzählte und absolut wahre Geschichte der Nachwendezeit liefert Nils Heinrich mit seinem Programm „Deutschland einig Katerland – 30 Jahre Besuch von drüben“.

Kempener Kulturamt verkauft am Samstag die Einzelkarten

Kulturszene Kempen : Kempener Kulturamt verkauft am Samstag die Einzelkarten

Kabarett-Stars bei „Kultur Extra“ in Grevenbroich

Zum Auftakt kommt Comedy-Poet Johann König : Kabarett-Stars bei „Kultur Extra“ in Grevenbroich

Stadt Korschenbroich bietet an

Stadt Korschenbroich bietet an : Kultur als Weihnachtsgeschenk

Eintrittskarten sind für 25 Euro (ermäßigt 10 Euro) beim Kulturamt der Stadt erhältlich. Die Tickets können auch reserviert und dann an der Abendkasse abgeholt werden. Bestellungen unter Tel. 02161 613107 oder per Mail an kultur@korschenbroich.de. Weitere Informationen finden Sie unter: www.korschenbroich.de/freizeit-tourismus/kultur/kabarett.html.