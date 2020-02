Videoüberwachung am Bahnhof : Kleinenbroicher SPD bekräftigt Kamera-Wunsch

Korschenbroich Um den Vandalismus am Bahnhof besser in den Griff zu bekommen, fordert der Ortsvereinsvorsitzende Stefan Schramke eine Videoüberwachung. Auch die Reinigungsarbeiten seien verbesserungswürdig.

„Im Winter fahre ich fast täglich mit der S-Bahn nach Düsseldorf zur Arbeit und sehe somit persönlich, was so alles am Bahnhof los ist“, schreibt Schramke unserer Redaktion. Er hat Fotos mitgeschickt, die er in den vergangenen Jahren geschossen hat. Zerschlagene Scheiben, umgeschmissene Mülleimer – Beispiele für Vandalismus am Kleinenbroicher Bahnhof. „Es sind auch schon Mülleimer auf die Gleise geworfen worden. Was passiert wenn Fahrgäste von Trümmerteilen getroffen werden, weil ein Zug darüber fährt, kann sich jeder vorstellen“, schreibt er weiter.