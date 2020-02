Musical der GGS Herrenshoff : Die Viertklässler und das Umwelt-Ding

Korschenbroich Die Abschlussklassen der Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff proben für Teil sechs der Musical-Aufführung „Enten-Oma SOS“.

Von ihren Abenteuern erzählt das Musical „Das Umwelt-Ding“, das die Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff zurzeit einstudieren und am 20. und 21. März in der Aula des Gymnasiums zeigen werden. Sie führen Teil sechs der von Katrin Sinthern geschriebenen Reihe „Enten-Oma SOS“ auf. Mark Koll komponierte den musikalischen Part für das Singspiel. Dabei durften die Kinder einige Melodien mitentwickeln und auch Textideen einbringen. Koll wird die Aufführungen zudem mit einem Orchester seiner Musikschule unterstützen.

Karten Die Tickets gibt es im Vorverkauf in der GGS Herrenshoff (Schaffenbergstraße 2) oder an der Tageskasse. Der Eintritt kostet 5 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene.

Seit Oktober wird fleißig geprobt. Die wunderschönen Kostüme wurden in Eigenregie genäht oder phantasievoll zusammengestellt. Im 13. Musicaljahr führen die Jungdarsteller eine Schultradition nach einer Idee der Rektorin Marie-Luise Grüe fort. Ihr ist es ein Anliegen, dass die Kinder zum Ende der Grundschulzeit den Wert einer gemeinschaftlichen Anstrengung erleben. Regisseurin Maren Zimmermann ist mit dem bisherigen Probenverlauf und dem Einsatz aller Beteiligten hoch zufrieden. „Die Kids machen das super. Mir wird von Jahr zu Jahr stärker bewusst, was für eine tolle Leistung sie bringen bei all den anderen Dingen, die Kinder von heute neben der Schule haben“, sagt sie. Es sei schon erstaunlich, wie oft gerade als schüchtern geltende Kinder im Stück aufleben.