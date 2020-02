Stationen in Korschenbroich : Automatenmangel an der S-Bahn

Die neuen „Abellio“-Automaten sind vom VRR im gesamten Verbundgebiet aufgestellt worden. An den beiden S-Bahnhöfen im Korschenbroicher Stadtgebiet jedoch nur in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Krebs, An

Korschenbroich Der Fahrkartenkauf ist in Korschenbroich schwieriger geworden. Es ist nicht der einzige Mangel an den S-Bahn-Stationen. Müll ist auch ein Problem.

Wer regelmäßig in Korschenbroich oder Kleinenbroich in die S-Bahn steigt, dem dürften sie schon aufgefallen sein. Diese grün-weißen Automaten, an denen sich neuerdings Nah- und Fernverkehrstickets kaufen lassen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat sie aufstellen lassen, insgesamt 445 sind es im gesamten Verbundraum. Der Grund: Die Firma Transdev hatte die Ausschreibung für den Ticket-Verkauf gewonnen. Auf den Automaten heißt es nun: „Abellio“ statt „Deutsche Bahn“ (DB).

Die Automaten wurden an jedem Bahnhof im Verbundgebiet aufgestellt. Allerdings nicht an allen Standorten. In Korschenbroich und Kleinenbroich gibt es sie jeweils nur noch auf Gleis 2, in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Dabei sei der Pendlerverkehr in Richtung Düsseldorf viel größer, mahnten die Fraktionen bereits im Umweltausschuss vor knapp zwei Wochen an. „Ich habe mehrere Beschwerden aus der Bürgerschaft erhalten“, sagte Bürgermeister Marc Venten (CDU), als das Thema im Bau- und Verkehrsausschuss erneut aufkam. Ein Schreiben sei in Arbeit.