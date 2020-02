Vierstündiges Programm : Kfd-Frauen luden ein zur Damensitzung in Kleinenbroich

Korschenbroich Mit einem vierstündigen Programm unterhielten die kfd-Frauen den Festsaal, der ganz in Damenhand war. Ganz ohne das Thema Männer kam das Programm aber nicht aus.

Außerirdische sind auf dem Feld von Bauer Türks gesichtet worden? Ach nein, glücklicherweise Fehlanzeige. Bei den Außerirdischen handelte es sich um feier- und tanzwütige Karnevalistinnen, die die Bühne der Mehrzweckhalle in Kleinenbroich besetzten und Stimmung verbreiteten. Männer waren am Freitagabend in der fantasievoll geschmückten Halle nur in Gestalt der Kellner und Musiker zu entdecken. Ansonsten war die Mehrzweckhalle fest in weiblicher Hand – wenn auch der Mann an sich auf die eine oder andere Weise zum Thema gemacht wurde.