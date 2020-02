Antrag im Korschenbroicher Bauausschuss : Grüne fordern Vorrecht für Radfahrer

Korschenbroich Die Fraktion fordert, alle städtischen Straßen in Korschenbroich in Fahrradstraßen umzuwandeln. Kritik kam von Bauausschuss-Mitgliedern der CDU, SPD und FDP.

Die Korschen­broicher Grünen setzen sich für eine Umwandlung aller städtischen Straßen in Fahrradstraßen ein. Überall dort soll künftig Tempo 30 gelten. Zudem soll die Stadt Gespräche führen, damit auch Kreis- und Landesstraßen in die Pläne miteinbezogen werden. So steht es in einem Antrag der Grünen-Fraktion, der am Donnerstag im Bau- und Verkehrsausschuss diskutiert wurde.