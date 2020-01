Dennis Horn zu Gast in Korschenbroich : Digitalisierung als Frage der Kultur

Dennis Horn zu Gast in Korschenbroich

Korschenbroich Der ARD-Medienexperte Dennis Horn war im Korschenbroicher Ratssaal zu Gast. Dabei ging es um die kleinen und großen Probleme im Umgang mit neuen Medien. Und darum, sie dennoch als Chance zu verstehen.

Was wäre, wenn das Buch nach dem Internet erfunden worden wäre? Würde es ähnlich verteufelt wie heute mitunter die Digitalisierung? Vermutlich ja. Dennis Horn nutzte das Gedankenspiel, um eine verbreitete Skepsis gegenüber moderner Technik aus anderer Warte zu betrachten.

„Wir neigen dazu, bei Neuerungen auf Nachteile zu sehen und die Vorteile zu übersehen“, sagte Horn, der sich eine differenziertere Sichtweise und weniger Hysterie wünscht. Er hob die Notwendigkeit eines „digitalen Knigges“ hervor. „Wir müssen lernen, in der schriftlichen Kommunikation zwischen den Zeilen zu lesen. Das braucht noch ein bisschen“, sagte Horn. In der Regel vergingen 20 Jahre, bis eine Gesellschaft auf technische Entwicklungen reagiert.

In Richtung potenzieller Skeptiker betonte er, Ängste würden am ehesten durch Nutzung besiegt. Die Erwartungshaltung an eine hundert-prozentige Sicherheit sei allerdings ebenso falsch wie die Vorstellung vom absolut einbruchsicheren Haus. Der Digitalexperte beobachtet bei vielen Nutzern eine Fokussierung auf die Technik. Stattdessen müssten sich diese häufiger fragen: „Was machen wir mit den Geräten?“ Das sei eine kulturelle Frage.