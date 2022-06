Schützen- und Heimatfest in Kleinenbroich : Volles Programm beim Schützenfest in Kleinenbroich

Kleinenbroich Nach zwei Jahren Corona-Pause wird auch in Kleinenbroich wieder gefeiert. Vom 11. bis 14. Juni findet das Schützen- und Heimatfest statt. Was geplant ist und warum es für den Präsidenten ein besonderes Fest sein wird.

Kaum ist Unges Pengste in Korschenbroich beendet, geht es im nächsten Ortsteil weiter: In Kleinenbroich wird von Samstag, 11. Juni, bis Dienstag, 14. Juni, Schützenfest gefeiert.

Hans Bert Heimanns, Präsident der Kleinenbroicher Schützen. Foto: Michael Holm

Die St. Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich mit ihrem Präsidenten Hans Bert Heimanns hat ein abwechslungsreiches Programm geplant. Heimanns ist inzwischen seit 25 Jahren Präsident und blickt auf eine Vorstandsarbeit von etwa 40 Jahren zurück. Er will im Januar 2023 aufhören. Daher wird dieses Schützenfest für Heimanns ein ganz besonderes sein.

Am 11. Juni wird um 12 Uhr das Fest verkündet durch Einläuten, Böllern sowie Hissen der Fahnen. Um 15.30 Uhr tritt das gesamte Regiment am Festzelt an. Es folgt der Umzug durch den Ortsteil Eickerend. Gegen 16.15 Uhr ist die Parade an der Kirche, um 17.15 Uhr das Festhochamt am Ehrenmal. Es folgt die Ansprache des Präsidenten, dann die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Dabei sind die Männerchöre aus Liedberg, Kleinenbroich und Korschenbroich sowie das Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich vertreten. Abends gibt es Musik und Tanz im Festzelt mit der Band Radio Day ab 20 Uhr.

Um 9.15 Uhr geht es am Sonntag, 12. Juni, weiter mit dem Antreten des Regiments an der Gaststätte Lindenhof. Gegen 10.30 Uhr folgen das Frühkonzert und die Ordensverleihung im Festzelt. Der Umzug durch den Ortsteil Dorf ist für 15.30 Uhr geplant mit anschließender Parade an der Kirche. Im Festzelt sorgt ab 19 Uhr DJ Captain Britz für Stimmung. Eine Stunde später wird der Prinz durch die Jungschützen abgeholt. Es folgt der Abmarsch über Nordstraße und Matthiasstraße zum Festzelt.

Am Montag, 13. Juni, tritt das Regiment um 17 Uhr am Festzelt an, es folgt der Umzug durch den Ortsteil Rhedung. Nach der Parade an der Kirche erfolgt der Aufmarsch „Seiner Majestät“ mit Hofstaat und Gefolge. Der Krönungsball ist für 20 Uhr geplant. Die Band Klangstadt sorgt für Stimmung.