Im starken Hagelschauer : Vier Personen bei Unfall in Bedburg-Hau schwer verletzt

Bedburg-Hau Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Hau sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit eines 24-Jährigen Grund für den Unfall gewesen sein.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Hau sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Firmenwagen die Klever Straße aus den Niederlanden kommend in Fahrtrichtung Kleve. In dem Citroen saßen noch drei weitere Mitfahrer. In Höhe von Bimmen überholte der Fahrer das Auto eines Mannes aus Millingen (Niederlande), in dem auch dessen Ehefrau und der gemeinsame Sohn saßen.