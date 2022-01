Polizei kracht in Anhänger : Verfolgungsfahrt aus den Niederlanden endet im Kreis Kleve

Niederlande/Kreis Kleve Holländische Polizisten krachten bei eisglatter Fahrbahn auf einer Kreuzung in Geldern in einen gestohlenen Anhänger. Der mutmaßliche Täter konnte daraufhin fliehen.

Am Samstagmorgen ist gegen 6 Uhr ein Auto mit einem Anhänger, der in Arcen gestohlen worden war, von den Niederlanden aus nach Deutschland gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der niederländischen Polizei geliefert. Der Autofahrer flüchtete mit dem Gespann über die Grenze und kam in Geldern an der Kreuzung Walbecker Straße/Wachtendonker Straße wegen Straßenglätte ins Schleudern. Dadurch stellte sich der Anhänger quer zur Fahrbahn.