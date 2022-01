Mountain-Bike-Strecke in Kleve : Eine stabilere Absperrung muss her

Eine stabilere Absperrung muss her

Mountain-Bike-Strecke in Kleve

Der ausgerissene Zaun entlang der Mountainbike-Strecke am Klever Aussichtsturm. Foto: Matthias Grass

Kleve Die erste Holzbarriere des Mountainbike-Vereins zum Sichern der Downhill-Strecke wurde zerstört. Die derzeitige Absperrung am Fuß des Mountainbiker-Platzes unterm Aussichtsturm ist nur ein Provisorium.

Das bestätigte jetzt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf auf Anfrage: „Der Verein wurde seitens der Stadt Kleve kurzfristig über den herausgerissenen Zaun informiert. Dem Verein war dies zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Vereinsmitglieder haben daraufhin am Sonntag eine provisorische Absperrung neu errichtet“, sagt Boltersdorf. Aktuell würden durch den Mountainbike-Verein Möglichkeiten für eine nachhaltige stabile Absperrung eruiert, so der Stadtsprecher.

Hintergrund: Am Fuß der Downhill-Strecke mit ihren Steilkurven und Sprungschanzen, die nicht nur von Mitgliedern des Emmericher Vereins genutzt werden, kommt es immer wieder zu Konflikten mit Spaziergängern und Bürgern, die den Weg als direkte Verbindung zwischen Nimweger Straße und Klever Berg benutzen.

Einerseits, so Anwohner, werde der weg durch die starken Bremsspuren beschädigt und andererseits schießen immer wieder Biker vom Hang hinunter über den Weg. Das ist nicht ungefährlich, auch nicht für die Fahrradfahrer. Deshalb hatten Stadt und Verein vereinbart, die Stelle so zu sichern, dass Fußgänger und Mountainbiker konfliktfrei aneinander vorbeikommen. Dazu hatte der Verein eine zum Wald passende Anlage aus Holz gebaut, die aber schon am ersten Tag herausgerissen wurde.