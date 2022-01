Reisebüros im Kleverland : Urlauber werden wieder mutiger

Ein Sonnenschirm Mallorca. Die Menschen zieht es wieder in den Süden. Foto: dpa/John-Patrick Morarescu

Kleverland Der große Ansturm bleibt noch aus, die Nachfrage der Kunden nach weiter entfernten Zielen nimmt in den Reisebüros aber zu. Urlaub ist auch unter Corona-Einschränkungen möglich. Wir haben uns im Kleverland umgehört.

Es sind für die Reisebranche immer noch schwierige Zeiten – beinahe täglich ändern sich die Einreisebestimmungen für Urlaubsziele, werden zunächst wenig betroffene Länder zum Hochrisikogebiet, die Ausbreitung der Omikron-Variante hinterlässt ihre Spuren. Für Reisebüros bedeutet das nach wie vor viel Unsicherheit, auch wenn sie Kunden einige Zweifel und Sorgen mittlerweile nehmen können. Wir haben bei drei Reisebüros im Kleverland nachgefragt, wie es ihnen derzeit ergeht.

„Eigentlich ist Januar der buchungsstärkste Monat im Jahr, die Kunden sollten Schlange stehen – tun sie aber leider nicht“, sagt Nadine Spronk-Jaensch vom Reisebüro Jaensch in Kleve. Und doch sei die Lage gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussehe. „Es wird gebucht, die Kunden haben aus den letzten zwei Jahren gelernt, dass im Sommer Urlaub wieder geht“, sagt Spronk-Jaensch. Sogenannte Flex-Angebote, die es ermöglichen, bis 14 Tage vor dem Reiseantritt kostenlos zu stornieren, geben den Pauschalreisenden mittlerweile eine gewisse Sicherheit – sie gab es zu Beginn der Pandemie in dieser Form noch nicht.

Während 2020 und 2021 viele inländische Ziele hoch im Kurs standen, werden jetzt auch wieder verstärkt Reisen ins gesamteuropäische Ausland gebucht. „Die Leute wollen wieder ans Meer“, sagt Spronk-Jaensch. Selbst Kreuzfahrten nehmen wieder zu in der Gunst der Kunden. Hier seien die Regeln besonders streng: „Die Leute müssen geimpft sein und sich vorher zwei Mal testen lassen“, sagt Spronk-Jaensch. Dennoch kann es dazu kommen, dass Reedereien Reisen spontan absagen. Das zeigt die Erfahrung nach Infektionsausbrüchen auf Schiffen in letzter Zeit. Fernreisen-Buchungen sind im Reisebüro eher noch die Ausnahme. Bei Jaensch empfiehlt man ganz grundsätzlich eher Pauschal- als Individualreisen. Dabei sei man abgesichert und bekomme nach einer Absage das Geld vom Veranstalter zurück. Ähnlich sieht es Dirk Müller vom City-Reisebüro in Goch: „Wenn irgendwo eine Virusvariantengebiet ausgerufen wird, sagen die Veranstalter die Reisen ab, aber die Kunden kriegen das Geld zurück“, sagt Müller. Wer die einzelnen Reisebausteine selbst zusammensetzt, dem fehlen im Zweifel diese Sicherheiten. Das Geschäft in seinem Gocher Büro sei den Sommer über sehr zufriedenstellend gelaufen, bis sich die Omikron-Variante ankündigte. „Wir hatten einen Einbruch von 50 Prozent im November und Dezember“, sagt Müller.

Momentan laufe das Geschäft wieder besser. Die Nachfrage steigt, die Kunden wollen reisen und im Gegensatz zum vergangenen Jahr ihren Urlaub nicht weiter in die Zukunft verlegen. „Die Menschen sind mittlerweile sehr belastbar und, sofern sie geimpft oder genesen sind, nehmen sie die Einschränkungen in Kauf“, sagt der Unternehmer. Das Hauptgeschäft jetzt im Januar, wenn seine Kunden ihren Jahresurlaub planen, werde sich seiner Meinung nach mehr in Richtung Frühjahr verschieben, und: „Auch dann bekommt man immer noch etwas“, sagt Müller.

Johannes Hagemann, der sein „Reise-Center“ im Kranenburger Ortsteil Wyler betreibt, empfiehlt dennoch eine frühzeitige Entscheidung: „Ab April wird es einen Sturmlauf auf die Reisen geben und sicher wird es teurer. Jetzt ist die beste Zeit um zu buchen.“ Auch er argumentiert, dass die Flex-Angebote den größten Unsicherheitsfaktor nehmen, weil man damit recht spontan stornieren könne. Ähnlich wie in Kleve buchen seine Kunden auch vor allem innerhalb Europas. Ein Trend, der derzeit erkennbar sei: „Die Kunden wollen etwas Spezielleres, nicht die großen Hotels. Auch wenn die Hygienebedingungen meist sehr gut sind.“ Der Großteil seiner Kunden verhalte sich aber abwartend, ein Ansturm ist auch bei ihm nicht erkennbar.