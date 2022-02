Unfall auf der A3 bei Erkrath : Mann in Fahrerkabine eingeklemmt

Mettmann/Erkrath Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 wurde ein 60 Jahre alter Wuppertaler schwer verletzt. Auf der Neandertalbrücke war er auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Autobahn A3 in Richtung Köln war voll gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A3: Dabei wurde am Montagabend der Fahrer eines Abschleppwagens in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Mettmann musste den Mann aus den Trummern befreien. Der 60-Jährige war gegen 21.40 Uhr auf der Neandertalbrücke auf einen Sattelzug vor ihm aufgefahren.

Zunächst sei unklar gewesen, in welcher Fahrtrichtung sich die Unfallstelle befand, so die Feuerwehr Mettmann in einer Mitteilung. Deshalb wurde zugleich die Ratinger Feuerwehr alarmiert. Die Unfallstelle befand sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln, in etwa zwei Kilometern Entfernung vor dem Kreuz Hilden.