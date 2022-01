Schloss Moyland : Wie der Förderverein auf das Jubiläumsjahr blickt

Bedburg-Hau Die Förderer von Museum Schloss Moyland planen einen Frühlingsempfang. Ihr Vorsitzender Frank Ruffing sieht Moyland inzwischen geeint und bestens für die Zukunft gerüstet.

Und das werde man auch in Zukunft tun. Denn Ruffing ist optimistisch, dass es mit Museum Schloss Moyland weiter nach oben geht. „Deshalb werden wir das Jubiläum gemeinsam feiern“, sagt er. Gemeinsam aber auch mit der neuen künstlerischen Direktorin Antje-Britt Mählmann, die man bei den Festen auch gerne auf dem Podium habe, wo sie sich dann auch einer breiten Öffentlichkeit sehr persönlich vorstellen könne. „Wir denken da an einen Frühlingsempfang des Fördervereins“, sagt Ruffing. Auch als Möglichkeit, sonst stattfindende Veranstaltungen des Vereins, die durch Corona nicht stattfinden konnten, nachzuholen.

Ruffing unterstrich, dass man mit Julia Niggemann als Verwaltungsdirektorin und Geschäftsführerin der Stiftung eine starke Frau nach Moyland habe holen können. „Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir mit Antje-Britt Mählmann auch eine starke Frau für die künstlerische Direktion gefunden haben“, sagt der Vorsitzende. Er sei sicher, dass all die Querelen aus der Vergangenheit, all das Misstrauen, das aufgekommen sei, jetzt passé sei und man den Blick selbstbewusst nach vorn werde richten können. Man habe inzwischen zeigen können, dass Moyland ein einheitliches, solides Bild darstelle und man so auch attraktiv für gute Bewerbungen geworden sei. „Die Stiftung Museum Schloss Moyland mit dem Land Nordrhein-Westfalen ist eine attraktive Herausforderung – auch weil sichergestellt ist, dass das Schloss jetzt auf einem soliden finanziellen Fundament ruht“.

Im vergangenen Jahr hat der Förderverein als großes Projekt das Schloss in den Bäumen als Kletterburg verwirklicht, das sich vor allem an jüngere Museums- und Parkbesucher richtet. Es gelang dem Verein trotz aller Corona-Beschränkungen, die sechstellige Summe für den Bau des Baumhauses aufzubringen. „Eine solche Summe werden wir aber nicht jedes Jahr stemmen können – zumal wir da auch auf eine breite Spendenbereitschaft angewiesen sind“, sagt Ruffing. Die sei bei dem Baumhaus besonders breit gewesen, weil man hier ein Projekt für Kinder geschaffen habe. So etwas könne man nicht beliebig wiederholen. Große Hoffnungen setzt der Vorsitzende weiter in das Projekt der Museumskids, das sich bis jetzt sehr gut entwickelt habe.