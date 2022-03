Touristikmesse in Kalkar : Aussteller präsentieren Reisetrends

Die Reisemobilszene präsentiert sich mit Wohnwagen, Wohnmobilen und Zeltaufbauten in vielfältiger Weise. Foto: Wunderland Kalkar

Kalkar Nach langer Corona-Pause steht nun die 17. Touristikmesse Niederrhein vor der Tür. Ein Schwerpunkt liegt am 2. und 3. April in Kalkar auf Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Camping und Caravaning. Ticketverkauf ist gestartet.

Die Touristikmesse Niederrhein zählt zu den besonders beliebten Veranstaltungen im Jahreskalender der Messe Kalkar. 2021 musste sie wegen Corona ausfallen, und noch Anfang dieses Jahres wurde sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt, zwei Monate später, sind zwar die Corona-Infektionszahlen hoch wie nie, doch hat die Politik alle Weichen auf Lockerung der Regeln gesetzt. Das wiederum macht es möglich, dass die 17. Ausgabe der Touristikmesse Niederrhein in wenigen Tagen wieder stattfinden kann.

Am 2. und 3. April verwandelt sich das Messe- und Kongresszentrum Kalkar wieder in ein El Dorado für alle Reisebegeisterten. Die 17. Touristikmesse Niederrhein steht ganz im Zeichen aktiver Urlaubsgestaltung im eigenen Land. Besonderer Fokus liegt auf Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Camping und Caravaning. Die Reisemobilszene präsentiert sich mit Wohnwagen und Wohnmobilen in vielfältiger Weise. Von der hundefreundlichen Ausführung bis hin zur soliden Standardvariante ist alles dabei, was den „Urlaub ohne ständiges Kofferpacken“ so angenehm wie möglich gestaltet. Neben diversen Infos zu Campingplätzen werden Wanderwege und Radtouren ebenso vorgestellt wie kulinarische und kulturelle Angebote in der „Wahlheimat auf Zeit“.

In Sachen Freizeitplanung wird es auf der Messe ein Novum geben. Seit fünf Jahren veröffentlicht Outdoorfan und Fotograf Matthias Berns im Online-Tourguide www.reiseblog-nrw.de erlebnisreiche Touren im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Mittlerweile sind es 88 an der Zahl. Neben dem vorhandenen Online-Content gibt es ab März 2022 die Buchserie „NRW neu entdeckt - Raus aus dem Alltag“, deren erster Band jetzt den Buchmarkt erobert. Druckfrisch wird der Erlebnisführer auf der Messe vorgestellt.

Passend zur Thematik zeigen bunte Teppiche den Weg zur jeweiligen Wunschdestination auf. Ganz in Rot kommen der Kreis Viersen und der Kreis Wesel daher und bereiten den fließenden Übergang in die grüne Kreis-Kleve-Straße. Hier trifft sich der Niederrhein. Das wissen auch bis zu 120 Busunternehmer aus Deutschland und den BeNeLux-Ländern, die am 2. April dem Ruf der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve folgen und sich auf der Messe einen Überblick verschaffen. Zum diesjährigen Motto „Mühlen, Schlösser, grüne City – Busreisen setzen auf Entschleunigung“ sollen sie ihren Kunden im Anschluss einiges zu berichten und ja vielleicht auch zu empfehlen haben. Dass Busreisen am Niederrhein durchaus eine nennenswerte Größe sind, zeigte sich zuletzt auch am Weihnachtsmarkt Schloss Moyland: Im Vergleich zu Vorjahren, wo bis zu 120 Reisebusgruppen – je bis zu 40 Personen – den Markt besucht haben, kamen im vergangenen Jahr nur etwa 20 Reisebusse, die aufgrund der Corona-Maßnahmen auch nur bis maximal zur Hälfte besetzt werden konnten.

Über den Niederrhein hinaus halten Touristikregionen aus ganz Deutschland ihre neuesten Reisetrends bereit. An den Ständen der rund 100 Aussteller erhalten die Besucher Beratung und Infomaterial für die Nachlese daheim. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und -höfe, Schifffahrten, Wellnesseinrichtungen, Wochenendtrips oder auch Familienauszeiten – die Möglichkeiten sind vielfältig. Die 17. Touristikmesse auf dem Wunderland-Gelände in Kalkar ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 geöffnet. Die Tageskarte kostet für Erwachsene sieben Euro (online fünf Euro), Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt.