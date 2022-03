Wirtschaft am Niederrhein : Pläne für den Salzbergbau liegen in den Rathäusern aus

Torsten Schäfer, Sprecher der Initiative Salzbergbaugeschädigter. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen/Rheinberg/Xanten/Sonsbeck Der Konzern K & S will mittelfristig weiter Steinsalz am Niederrhein abbauen. Dazu hat er einen neuen Rahmenbetriebsplan beantragt. Der Antrag liegt nun in den Rathäusern aus. Betroffene können Stellung nehmen.

Der Konzern K+S will am Niederrhein weitere Gebiete für den Abbau von Steinsalz erschließen. Deshalb hat das Unternehmen bei der zuständigen Bergbehörde einen Antrag eingereicht, um den Rohstoff mittelfristig auch südlich von Xanten sowie zwischen Rheinberg und Alpen zu gewinnen. Über die Planfeststellung entscheidet die Bezirksregierung Arnsberg.

Nach den sogenannten Trägern öffentlicher Belange – Behörden und Verbände – haben seit Mittwoch dieser Woche auch Bürgerinnen und Bürger, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, die Gelegenheit im Verfahren, offiziell Stellung zu den Plänen zu nehmen. Die Unterlagen liegen unter anderem in den Rathäusern Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten aus. Darauf hat jetzt Torsten Schäfer, Vorsitzender der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter aufmerksam gemacht.

Der Plan mit Zeichnungen und Erläuterungen steht bis einschließlich Dienstag, 19. April, auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de zur Einsichtnahme zur Verfügung, teilt die Behörde mit. Um Hilfestellung zu geben, will die Bürgerinitiative auf ihrer Internetseite (https://salzbergbaugeschaedigte.de) Tipps für Eingaben zu den Plänen geben.

Außerdem, so Schäfer, habe man die Absicht, eine Informationsveranstaltung zu organisieren, um die Bevölkerung über ihre Rechte im Planfeststellungsverfahren für den beantragten Rahmenbetriebsplan aufzuklären. „Aber das ist in diesen pandemischen Zeiten nicht so ganz einfach“, so Schäfer im Gespräch mit der Redaktion.

(bp)