Messe in Meerbusch : Mit dem Profi auf der Cyclingworld

Boom Rund 80 Prozent aller Haushalte in Deutschland besitzen mindestens ein Fahrrad. In 30 Prozent sind drei oder mehr Räder vorhanden. Laut „Fahrrad Monitor“ des Bundesverkehrsministeriums denken rund 16 Millionen Menschen in Deutschland über einen Fahrradkauf nach – und sind bereit, durchschnittlich 1000 Euro auszugeben.