Berufskolleg Kleve : 100 Ausbildungsbetriebe stellen sich Schülern vor

Am 6. April können die verschiedensten Ausbildungsberufe aus allen Bereichen praktisch in Workshops ausprobiert werden. Foto: Berufskolleg Kreis Kleve

Kreis Kleve Das Berufskolleg Kleve veranstaltet am 6. April einen großen Aktionstag zur dualen Ausbildung. In Absprache mit teilnehmenden Betrieben aus der Region sind so genannte Beruferäume entwickelt worden. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Corona-Pandemie hat auch ihre Spuren auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve hinterlassen. Schülern war es lange nur schwer möglich, in direkten Kontakt mit Unternehmen zu treten, Praktika zu absolvieren und Ausbildungsberufe kennenzulernen. Gleichzeitig haben Ausbildungsbetriebe in vielen Branchen Schwierigkeiten, passende Bewerber zu finden. Dafür bietet das Berufskolleg Kleve jetzt eine Plattform, bei der Jugendliche und Ausbildungsbetriebe in einen direkten Austausch und in Aktion kommen.

„Wir haben im Vollzeitbereich über 800 Jugendliche, die sich dieses oder nächstes Jahr auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz begeben; wir haben mit unserem Berufsschulzweig und unseren Kollegen das Know-how, die Ausstattung und die Kontakte zu den Betrieben, um Berufe in praktischen Workshops authentisch und didaktisch sinnvoll zu vermitteln. Auf dieser Basis ist die Idee für das besondere Konzept entstanden“, erklärt Schulleiter Peter Wolters.

In Absprache mit den teilnehmenden Betrieben aus der Region sind so genannte Beruferäume entwickelt worden, in denen Jugendlichen am 6. April zu einem Beruf gebündelte Informationen erhalten: Zunächst werden sie in praxisorientierten Workshops selbst aktiv und testen typische Tätigkeiten des Berufs aus, bevor sie mit Ausbildenden ins Gespräch kommen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl pro Beruferaum können hier individuelle Fragen im persönlichen Kontakt geklärt und auch Bewerbungsgespräche geführt werden. „Alle teilnehmenden Betriebe haben noch offene Ausbildungsplätze oder Praktika, die sie an diesem Tag anbieten. Die Schüler können bei Interesse direkt einen Lebenslauf abgeben oder vielleicht sogar einen Ausbildungsvertrag mit nach Hause nehmen“, so Wolters. Die offenen Stellen sind ebenfalls auf der Homepage des Berufskollegs Kleve zu finden.

Mehr als 100 Ausbildungsbetriebe werden an diesem Tag von 9 bis 16.15 Uhr vor Ort sein und in verschiedenen Beruferäumen mehr als 55 Berufe aus den Bereichen Agrarwesen, Gesundheit, Ernährung, Gastronomie, Pflege, Technik und Wirtschaft in Aktion vorstellen: von Anlagenmechanikern über Bankkaufleute, Friseure oder Hörakustiker bis zu Pflegefachleuten, Metallbauern und Zahnmedizinischen Fachangestellten. Ergänzt wird dieses Angebot der Ausbildungsbetriebe durch ein umfangreiches Rahmenprogramm, bei dem Jugendliche zu den Themen Bewerbung, Auslandsaufenthalte, Versicherungen, duale Studiengänge oder alternative Ausbildungsformen bei Polizei, Bundeswehr oder zum Beispiel dem Finanzamt Beratung und Unterstützung finden.

Schirmherrin Silke Gorißen, Landrätin des Kreises Kleve, appelliert an die Jugendlichen: „Nutzt die Möglichkeit und meldet euch für dieses hervorragende Angebot an.“ Die Chance, Informationen zur Berufswahl im persönlichen Gespräch aus erster Hand zu erhalten, gebe es nicht häufig. „Es ist für euch die Gelegenheit, einen Fuß in die Tür zu einem Ausbildungsplatz zu bekommen,“ sagt Gorißen. Die Teilnahme steht grundsätzlich allen interessierten Jugendlichen aus dem Kreis Kleve offen.