Hoffnung bei Ferienanbietern : Reiselust am Niederrhein erwacht

Matthias Langanke stattet sein Ferienhaus mit Frühlingsboten aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Gutes Wetter kurz vor Ostern sorgt für kurzfristige Planungen. Viele bereiten sich auf die erste Reise im Jahr vor. Vermieter von Ferienwohnungen freuen sich.

Mathias und Ellen Langanke haben gut zu tun. Mit ihrer kleinen Sportpony-Zucht, vor allem aber mit ihren Ferienwohnungen. Schwerpunktmäßig samstags ist auf dem Berghof am Emmericher Weg in Goch Bettenwechsel, Besucher packen ihre Koffer, andere reisen an. Das geht so über weite Teile des Jahres, denn Übernachtunsmöglichkeiten jenseits der eigenen vier Wände werden nicht nur von Touristen, sondern auch von beruflich Reisenden zu jeder Zeit benötigt. Jetzt, wo das Wetter vom Frühjahr kündet, sind es wieder vermehrt touristische Gäste, die sich anmelden. Was Langankes – wie die gesamte Branche – freut.

„Es ist noch nicht wieder wie vor der Pandemie“, sagt der Hausherr. Die Menschen seien vorsichtig, zögerlich, rechneten immer noch damit, dass sich die Regelungen wieder verschärfen. Gebucht werde deshalb wohl eher kurzfristig. „Aber wir haben durchaus schon einige Anfragen für die kommenden Monate.“ Immerhin hat das Gocher Ehepaar auf dem früheren landwirtschaftlichen Hof zehn Wohnungen und Appartements eingerichtet, die vermietet werden wollen. Von geräumigen Familien-Ferienwohnungen bis zum Einraum-Studio. Ellen und Mathias Langanke werden von einer Minijob-Kraft unterstützt, den Großteil der Arbeit stemmen sie allein.

Die Statistik des Landes weist bei den Beherbergungsbetrieben für den Januar 2022 gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 eine Steigerung um 137,1 Prozent aus; vor zwei Jahren, kurz vor Beginn der Corona-Zeit, gab es allerdings noch 41,1 Prozent Übernachtungen mehr. Hütten und Jugendherbergen verzeichneten laut IT NRW mit 12.988 Ankünften den größten Besucherzuwachs (+1446,2 Prozent), auf Platz zwei folgten Campingplätze mit 14.810 Gästen (+1200,3 Prozent). Wie es bei den Ferienwohnungen aussieht, gibt die Statistik nicht wieder, denn betrachtet wurden nur Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten; viele Betreiber haben nur ein oder zwei Wohnungen.

Zum Gocher Berg kommen Touristen, die die Ruhe auf dem Land schätzen, die entspannen wollen, Radfahren und Spazierengehen, aber auch die Nähe zur Stadt schätzen. Gerade das Thema Radfahren bleibt das Hauptargument für Ferientage am Niederrhein, weiß auch Martina Baumgärtner, die Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus (NT). „Zurzeit sorgt auch das Wetter für eine hohe Nachfrage: Unsere Pakete Radfahren und APX oder ,Beuys und Bike‘ laufen gut, Kultur und Kulinarik bleibt ein großes Thema. Die Menschen finden die Niederrhein-Angebote auf Portalen und den Internetseiten der Kreise und Kommunen, für die sie sich interessieren, das hat sich alles gut eingespielt.“

Die landesweiten Zahlen schlagen sich auch in der Region nieder: „Wir hatten im Januar mit rund 87.000 Übernachtungen in unserem Gebiet, den Kreisen Kleve, Wesel, Heinsberg und Viersen, ein Plus von 128 Prozent gegenüber 2021. Das waren Touristen und Geschäftsreisende. Ab Ostern zieht traditionell auch der Tourismus wieder an.“ Laut Baumgärtner ist die Region in der „wunderbaren“ Lage, dass sich beruflich Reisende und Touristen im Jahresverlauf praktisch abwechseln, das mache das Geschäft sehr stabil.